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ДТП на Кубани привело к гибели четырех человек

ДТП на Кубани привело к гибели четырех человек

Жертвами столкновения легкового автомобиля и большегруза MAN на 22 км автотрассы А-290 Темрюк – Краснодар стали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сообщение о ДТП поступило около 23:20 мск пятницы. По предварительным данным, автомобиль Toyota двигался со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом MAN", - сказано в сообщении.

В результате автоаварии погибли четыре человека.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

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Вестник Кавказа

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