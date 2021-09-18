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В Узбекистане перестали платить за шаги

В Узбекистане перестали платить за шаги

Узбекская платформа 1hls.uz приостановила выплаты за 10 тыс и более шагов, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

В ведомстве заявили, что личный казначейский счет министерства имеет лимит на постоянное поступление доходов в пределах одной нормы. Выплаты участникам приложения приостанавливаются, как только на лицевом счете остается менее 500 млн сумов.

Отмечается, что для снятия ограничений счет должен пополниться до пяти млрд сумов.

По данным министерства, в период с 10 июня по 13 сентября на электронный кошелек участников проекта "Здоровый образ жизни" поступило около 9,4 млрд сумов.

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Вестник Кавказа

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