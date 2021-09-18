"Кинотавр"-2021 стартует в Сочи

В Сочи откроется 32-й кинофестиваль "Кинотавр". В этот раз он пройдет в формате "делового форума".

Всего на "Кинотавр" было подано 104 заявки, 60 из которых - дебютные. В основной конкурс вошли 15 картин.

В конкурсной программе оказались фильмы-дебюты: "День мертвых" театрального режиссера Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко, "Ничья" Лены Ланских, "Молоко птицы" режиссера Евгения Марьяна, "Общага" Романа Васьянова, "Подельники" Евгения Григорьева.

Также в основном конкурсе представлены картины "Герда" Натальи Кудряшевой, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Владивосток" Антона Борматова, "Медея" Александра Зельдовича, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, "Нуучча" Владимира Мункуева, "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова и "Портрет Незнакомца" Сергея Осипьяна.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля в Сочи пройдет презентация сериальных проектов с целью нахождения инвесторов, на участие было подано свыше 700 заявок.

"Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября.