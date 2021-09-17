В Минеральных Водах будет создана благоустроенная территория

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о готовящемся создании в Минеральных Водах благоустроенной территории. Проект он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сообщается, что в городе будут установлены крупные визуальные формы, арт-объекты, подсветки, озеленения пешеходная зона. Также появится детская площадка, площадка для воркаута, теневые навесы, аллеи. Кроме того, территорию украсит интерактивная арка "Ворота Кавказа".

"Появятся и несколько смотровых площадок, так как именно отсюда открывается живописный вид на гору Змейка – одну из главных достопримечательностей местной природы", - говорится в сообщении главы региона.

Стройка начнется в следующем году в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды.