Крым будет сотрудничать с Никарагуа

Крым и Никарагуа подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщил почетный консул страны в республике Олег Белавенцев.

"Рамочное соглашение, которое общими усилиями было подготовлено, заложит основу в развитие наших двусторонних отношений, несмотря на географическое расположение наших государств", - приводит слова Белавенцева "Интерфакс".

Отмечается, что документ будет подписан после согласования на уровне министерств иностранных дел.

"Мы намерены на базе соглашения выстроить серьезную работу по различным направлениям сотрудничества: и культуры, и образования, и торгово-экономических связей", - добавил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.