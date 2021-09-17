Фестиваль водных видов спорта прошел в Махачкале

В Махачкале на городском пляже прошел фестиваль водных видов спорта "Ветер Каспия", сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана.

Поклонники водных и пляжных видов спорта соревновались в футболе, волейболе, рафтинге и т.д.

С приветственным словом выступил директор туристского центра "Дагестан" Гаджимурад Магомедов. Он отметил, что фестиваль с каждым годом привлекает все больше людей, ведущих здоровый образ жизни.

"Министерство по туризму и наш туристический информационный центр "Дагестан" и дальше будут поддерживать этот фестиваль", - добавил Магомедов.

Победители соревнований и все участники были награждены кубками и памятными призами.