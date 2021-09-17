Главная » Новости

УЕФА перечислил "Нефтчи" и "Карабаху" более 5 млн евро за игру в еврокубках

УЕФА перечислил &quot;Нефтчи&quot; и &quot;Карабаху&quot; более 5 млн евро за игру в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил азербайджанским клубам "Нефтчи" и "Карабах" деньги за участие в еврокубковых матчах.

"Нефтчи" за участие в Лиге чемпионов получил 1,2 млн евро (примерно 2,4 млн манатов), а "Карабах" за выступление в Лиге конференций заработал 3 млн евро (чуть более 6 млн манатов), передает Azerisport.com.

Помимо этого, УЕФА выплатил "Карабаху" 934,5 тыс евро (около 1,9 млн манатов) в качестве выплат в рамках доли коэффициентов.

645 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!