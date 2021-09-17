УЕФА перечислил "Нефтчи" и "Карабаху" более 5 млн евро за игру в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил азербайджанским клубам "Нефтчи" и "Карабах" деньги за участие в еврокубковых матчах.

"Нефтчи" за участие в Лиге чемпионов получил 1,2 млн евро (примерно 2,4 млн манатов), а "Карабах" за выступление в Лиге конференций заработал 3 млн евро (чуть более 6 млн манатов), передает Azerisport.com.

Помимо этого, УЕФА выплатил "Карабаху" 934,5 тыс евро (около 1,9 млн манатов) в качестве выплат в рамках доли коэффициентов.