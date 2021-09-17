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Выставка абстрактной живописи открылась в Бухаре

Арт-резиденция Bonum-Factum
Арт-резиденция Bonum-Factum

В Бухаре в арт-резиденции Bonum-Factum начала работу выставка "Отвлеченная реальность: мастера Бухары". Экспозиция открылась при поддержке посольства Швейцарии, сообщили в пресс-службе художественной галереи.

На выставке представлены работы таких художников, как Зелимхан Саиджанов, Сарвиноз Касымова, Джахонгир Бобокулов, Бекзод Каримов, Санджар Джаббаров, Музаффар Абдуллаев.

Куратором мероприятия стал художник Джахонгир Бобокулов. Он рассказал, что представленные полотна долгое время находились в хранилищах и фондах местного музея.

Посетить выставку абстракционистов можно до 20 октября 2021 года.

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