Глава МИД Израиля впервые в истории поедет в Бахрейн
Израильский министр иностранных дел Яир Лапид совершит визит в Бахрейн в конце сентября - впервые в истории Израиля.
Об этом дипломат заявил на проводимой главой Госдепа США Энтони Блинкеном виртуальной конференции к годовщине подписания "Авраамовых соглашений" об установлении дипотношений между Тель-Авивом с Абу-Даби и Манамой.
"С нетерпением жду конца месяца, я собираюсь посетить Бахрейн. Это будет первый визит израильского министра в эту страну", - цитирует Лапида РИА Новости.
Вестник Кавказа
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