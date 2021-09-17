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Глава МИД Израиля впервые в истории поедет в Бахрейн

Глава МИД Израиля впервые в истории поедет в Бахрейн

Израильский министр иностранных дел Яир Лапид совершит визит в Бахрейн в конце сентября - впервые в истории Израиля.

Об этом дипломат заявил на проводимой главой Госдепа США Энтони Блинкеном виртуальной конференции к годовщине подписания "Авраамовых соглашений" об установлении дипотношений между Тель-Авивом с Абу-Даби и Манамой.

"С нетерпением жду конца месяца, я собираюсь посетить Бахрейн. Это будет первый визит израильского министра в эту страну", - цитирует Лапида РИА Новости.

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