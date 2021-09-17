Центр Краснодара на следующей неделе останется без горячей воды

Из-за завершающего этапа реконструкции участков тепловой сети "ТЭЦ-Центр города" жители центра Краснодара с 20 по 24 сентября останутся без горячей воды, - сообщили в администрации города.

Горячей воды не будет по улицам Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького, а также в домах других районов центра, получающих воду от ТЭЦ, - передает портал Юга.ру.

Во время реконструкции горячая вода поступала по временным линиям, а теперь коммунальщики переведут подачу на обновленную основную теплосеть, - рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.