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Центр Краснодара на следующей неделе останется без горячей воды

Фото пресс-службы администрации Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Из-за завершающего этапа реконструкции участков тепловой сети "ТЭЦ-Центр города" жители центра Краснодара с 20 по 24 сентября останутся без горячей воды, - сообщили в администрации города.

Горячей воды не будет по улицам Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького, а также в домах других районов центра, получающих воду от ТЭЦ, - передает портал Юга.ру. 

Во время реконструкции горячая вода поступала по временным линиям, а теперь коммунальщики переведут подачу на обновленную основную теплосеть, - рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК. 

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Вестник Кавказа

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