Американский командующий признал "ошибкой" удар беспилотника по гражданской машине в Кабуле

Глава Центрального командования американских ВС (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи сегодня, по итогам расследования, признал ошибочность удара, нанесенного c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле.

"Теперь я убежден, что 10 мирных жителей, в том числе семь детей, были трагически убиты при этом ударе", - приводит его слова "Интерфакс".

Вероятность того, что машина и жертвы были связаны с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), Маккензи оценил как маленькую.

Признав произошедшее "ошибкой", глава CENTCOM попросил прощения, подчеркнув, что именно он несет ответственность за трагедию как куратор операции.

Генерал заверил, что в дальнейшем американские военные будут тщательнее и дольше выбирать потенциальную цель, что поможет избежать ошибок. На этот раз, объяснил он, они были вынуждены торопиться, чтобы обеспечить безопасность людей в аэропорту Кабула.

Расследование установило, что слежка за машиной велась на протяжении 8 часов. Она была замечена на территории, связанной с ИГИЛ, дальнейшие ее передвижения совпадали с разведданными о готовящемся теракте, а в одной из точек в автомобиль загрузили предположительно "взрывчатку" - которая в итоге оказалась контейнерами с водой.