В столице Карачаево-Черкесии пройдет массовый "Кросс нации"

В Черкесске завтра, 18 сентября, пройдет всероссийская спортивная акция "Кросс нации", - сообщил консультант Минспорта КЧР Рамазан Баев.

"Принять участие в массовом забеге смогут люди разных возрастов, включая пенсионеров и школьников. Специальной подготовки от бегунов не требуется, однако в зависимости от возраста и уровня физической подготовки они будут распределены по группам, которые преодолеют разные по протяженности дистанции", - рассказал Баев, передает "Интерфакс".

Дистанции кросса составят от одного до четырех километров, а пройдет массовый забег на территории крупнейшего парка отдыха Черкесска "Зеленый остров".