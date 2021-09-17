Новое футбольное поле построили в Каякенстком районе Дагестана

В дагестанском селении Башлыкент торжественно открыли футбольное поле, построенное в рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

В мероприятии приняли участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Зураб Куччаев, глава Каякентского района Магомед Эльдерханов, замначальника Управления капитального строительства Администрации Главы РД Эльбрус Исаев, директор ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Магомед Юсупов, представители подрядной организации.

"Спортивное сооружение в селе Башлыкент было включено в программу "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году. В ноябре того же года началось его строительство, которое было завершено в мае 2021 года – в запланированный срок. Ввод объекта в эксплуатацию состоялся в сентябре после прохождения всех необходимых процедур по получению разрешительной документации", - отметили в ведомстве.

Стоит добавить, что футбольное поле имеет размеры 40 м на 20 м, на объекте уложено искусственное покрытие, установлено ограждение и освещение.