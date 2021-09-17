Кота Мостика увековечили на Крымском мосту

Граффити с изображением символа Крымского моста - кота Мостика - появилось на сооружении. Об этом сказано в официальном аккаунте моста через Керченский пролив.

"На 16-м км "Тавриды" нарисовали моего верного рыжего друга - кота Мостика @cat_the_most. Размер портрета - 10 м", - отмечается в сообщении.

Граффити участники фестиваля "Таврида.Арт" создали на стене развязки трассы в сторону Симферополя. Перед началом работы художники посмотрели десятки фотографий кота, чтобы получше узнать его внешний облик и характер.

Граффити они создавали четыре дня, на рисунок ушло почти 400 баллончиков краски.