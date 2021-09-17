На Ставрополье стартовал кастинг актеров для фэнтези-сериала

В окрестностях Кавминвод продолжаются съемки сериала "Ратибор: хранитель севера". Для съемок в сериале начался кастинг актера на роль нового героя – властителя половины северных земель.

По словам режиссера Дениса Корнилова, персонаж скорее нейтральный, чем отрицательный, но создаст некий противовес главному герою.

"Основной сюжет уже практически снят. Осталось около полутора месяцев для завершения съемок, и будет ровно год, как мы начали процесс. Но в дополнение я решил дописать несколько сцен с участием северона. О нем говорилось в диалогах, но подумал, что лучше будет показать некоторые эпизоды", сказал он.

"Для роли ищут крупного высокого мужчину от 45 до 50 лет, наличие усов и бороды приветствуется. У претендента не должно быть татуировок и пирсинга на видных местах, а также маникюра и педикюра", - перечисляет требования режиссер. Кроме того, приветствуется опыт работы в кино или театре, пишет "Победа26".