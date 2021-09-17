Названы сроки окончания реконструкции трассы от Нур-Султана до Балхаша

Реконструкция трассы на Балхаш завершится в 2023 году, информирует пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В настоящее время по участку Караганда-Алматы ведутся строительно-монтажные работы, полное завершение которых запланировано на 2023 год.

"После реконструкции расчетная скорость движения составит около 120 километров в час. Так, проехать от Нур-Султана до Балхаша можно будет за 6-7 часов. Это же время потребуется на проезд из Алматы", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что трасса протяженностью более 800 км, являющаяся частью трассы Нур-Султан - Алматы, строится уже на протяжении нескольких лет, передает Sputnik Казахстан.