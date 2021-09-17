Франция порывает с США и Австралией?

Париж немедленно отзывает для консультаций послов из Вашингтона и Канберры, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, соответствующее решение принял президент Эммануэль Макрон.

"Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", - цитирует дипломата ТАСС.

В этот день две страны заявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Австралия расторгла с Францией контракт на поставку подлодок, заключив взамен договоренность с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками.

Ле Дриан охарактеризовал произошедшее как "неприемлемое поведение", последствия которого повлияют на "концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона".