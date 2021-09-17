В Черном море произошло землетрясение

Сегодня вечером кубанские спасатели зафиксировали в акватории Черного моря между Анапой и Новороссийском достаточно мощные подземные толчки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщения о подземных толчках в Новороссийске появились и в социальных сетях: местные жители писали, что около 19:45 почувствовали землетрясение во всем городе, - передает портал Юга.ру.

Землетрясение произошло в 5 км от берега на глубине 10 км, его магнитуда составила 3,7, а интенсивность - 2-3 условные единицы. Все системы работают в штатном режиме, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Региона.

Подземные толчки ощутили и жители Анапы.