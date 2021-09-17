Гутерриш: мир движется к климатической катастрофе

Ситуация с климатом на Земле приближается к катастрофической, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления по видеосвязи в рамках созванной по инициативе Америки многосторонней встречи по энергетике и климату.

"Последний доклад межправительственной комиссии по вопросам изменения климата стал тревожным сигналом для человечества. В то же время говорилось, что еще не поздно добиться цели Парижского соглашения [по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса]. Время стремительно подходит к концу, нам необходимо активизировать усилия", - приводит слова главы международной организации ТАСС.

Гутерриш подчеркнул, что к 2030 году требуется уменьшить объем выбросов в атмосферу на 45% - тогда достижение нейтрального углеродного статуса к середине XXI еще будет возможно. Он пояснил, что, по текущим оценкам, объем выбросов к 2030 году вырастет на 16% по сравнению с 2010 годом.

"Мир на пути к катастрофе - к потеплению на 2,7 градуса", - предупредил генсек ООН.

Он выразил опасения в связи с большим риском провала в реализации задач 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в ноябре в Глазго (Шотландия). Гутерриш призвал всех к ответственности и реализации целей в финансировании, адаптации и смягчении последствий глобального потепления.