Кубанские археологи нашли останки древнего слона - СМИ

Кубанские ученые во время полевого выезда в бассейн реки Белой нашли в Белореченске фрагменты скелета ископаемого слона: из слоев глины удалось достать несколько образцов и фрагменты скелета млекопетающего, сообщил инстаграм-аккаунт "Белореченск Онлайн".

Отдельные фрагменты скелета ископаемого слона отправили в Краснодар для дальнейшей обработки и изучения.

Экспедиция была организована Краснодарским государственным музеем имени Фелицына, руководил ею заведующий отделом природы Андрей Чушкин.