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Кубанские археологи нашли останки древнего слона - СМИ

Фото из инстаграм-аккаунта "Белореченск Онлайн"
Фото из инстаграм-аккаунта "Белореченск Онлайн"

Кубанские ученые во время полевого выезда в бассейн реки Белой нашли в Белореченске фрагменты скелета ископаемого слона: из слоев глины удалось достать несколько образцов и фрагменты скелета млекопетающего, сообщил инстаграм-аккаунт "Белореченск Онлайн". 

Отдельные фрагменты скелета ископаемого слона отправили в Краснодар для дальнейшей обработки и изучения. 

Экспедиция была организована Краснодарским государственным музеем имени Фелицына, руководил ею заведующий отделом природы Андрей Чушкин.

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