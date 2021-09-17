Минводы принимают международную выставку садоводов "PROяблоко-2021"

В Минводы ЭКСПО сегодня стартовала 3-я Международная выставка технологий для современного садоводства PRO Яблоко-2021, которая объединила свыше 1500 ключевых игроков рынка, руководителей органов власти, а также ведущих экспертов отрасли.

"Сегодня на рынке сохраняется дефицит плодохранилищ и растет число инвестпроектов по переработке продукции садоводов. И все больше востребованы качественные натуральные российские соки, варенье, детское питание. Также помимо традиционных яблок садоводы все чаще выбирают нишевые культуры: голубику, орехи", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Адыгея".

На PRO Яблоко-2021 представлена не только продукция ставропольских аграриев: компании показывают свои отраслевые решения, повышающие экономическую эффективность. Так, ГЕОМИР рассказывает о цифровых технологиях и метеостанциях в садах, а Cognitive Agro Pilot проводит презентацию робота-автопилота для сельхозтехники.