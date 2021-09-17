По делу о гибели армянского резервиста арестован его сослуживец

Армянский военный взят под арест по делу о гибели сослуживца-резервиста, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Установлено, что в понедельник 13 сентября, в 22:00, "на боевой позиции" был смертельно ранен из огнестрельного оружия сержант запаса М. О. 1978 года рождения.

"В ходе следственных и других процессуальных действий выяснились некоторые важные обстоятельства, в том числе личность предполагаемого преступника, являющегося военнослужащим той же части", - цитирует сообщение СК Sputnik Армения.

По предварительной информации, причина трагедии - нарушение правил организации боевой службы на дежурстве в одной из воинских частей. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.365 (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы) УК Армении. Идет предварительное следствие.