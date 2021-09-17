Советник офиса Зеленского придумал новое название для Украины

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович выдвинул новое предложение по переименованию страны. Соответствующее заявление он сделал в интервью ютьюб-каналу Politeka.

Предложенное им наименование звучит как "Соединенные Земли Украины".

"Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить", - приводит слова политика РИА Новости.

В то же время, уточнил, Арестович, Украина состоит из множества географически обособленных районов, у каждого из которых свои микрокультура, субэтносы, обычаи и история.

Ранее советник офиса Зеленского предлагал начать называть украинский язык "руський", страну же переименовать в Украину-Русь: чтобы "отобрать этот бренд у Москвы".