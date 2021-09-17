ЦИК озвучил явку на выборы в Госдуму

Явка на выборах в Государственную Думу России сегодня, в первый из трех день голосования, составила 16,85%. Об этом рассказали в Центризбиркоме РФ.

"По состоянию на 20:00 (время закрытия избирательных участков - ред.) явка составила 16,85% избирателей", - цитирует сообщение ЦИК ТАСС.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября идут выборы различных уровней. Россияне избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов федерации и 39 региональных заксобраний. В единый день голосования проводятся и муниципальные выборы.

Соответственно, избирательные участки будут открыты все три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени. Основной день голосования - воскресенье 19 сентября.