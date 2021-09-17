В музее Измира впервые показали древние египетские статуэтки

В Археологическом музее впервые выставили на всеобщее обозрение обнаруженные в ходе археологических раскопок на западе Турции три керамических статуэтки Ушебти, которые использовались в похоронных ритуалах в Египте, их возраст насчитывает около 2 700 лет.

Эти статуэтки хоронили вместе с умершими в Египте, чтобы они служили своим хозяевам в загробной жизни. Статуэтки хранились на складах музея на протяжении 80 лет и являются свидетельством наличия торговых связей между Анатолией и Египтом, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Места поклонения египетским божествам есть в ряде районов Анатолии.

"Мы знаем, что Анатолия во все периоды имела тесные связи с Египтом. Связи были налажены в политической, культурной, торговой и других сферах и имели огромное значение", - рассказал директор Археологического музея Измира Хункар Кесер.

Статуэтки были переданы в Археологический музей Измира Стамбульским археологическим музеем в 1930 году. На них написано, что "они готовы служить призывам богов".

Посетители смогут посмотреть статуэтки в музее до конца сентября.