У Афганистана могут появиться новые Конституция и флаг

Запрещенное в России террористическое движение "Талибан" подготовило проект нового основного закона Афганистана, - сообщило сегодня афганское агентство Aamaj News.

В распоряжении агентства оказался экземпляр "Конституции Талибана", в котором изложены основные принципы "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов). Он состоит из 12 глав и 179 параграфов. В нем указывается, что законы и политика будут строиться только на основе юриспруденции ханафизма - одной из четырех и самой распространенной правовой школы суннитского ислама, - передает ТАСС.

Согласно документу, все афганские граждане будут обладать равными правами без какой-либо дискриминации, а правительству страны в нем предписывается развивать исламскую науку и создавать религиозные школы.

Меняется и цвет афганского флага – он будет белым. Официальными языками страны определены пушту и дари, а в средних школах будет преподаваться арабский, - говорится в документе.