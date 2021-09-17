В массовое ДТП под Ростовом попала машина дорожных рабочих

Сегодня на трассе между Батайском и Ростовом произошло массовое ДТП, в котором оказался и автомобиль дорожных рабочих.

Столкнулись три автомобиля – "Лада Приора", грузовик и спецмашина дорожных рабочих "УАЗ", видео в соцсети выложили очевидцы, - передает "АиФ-Ростов".

Больше всего пострадал грузовик – его кузов буквально разлетелся, серьезно пострадала "Лада" а "УАЗ" дорожников перевернулся.

Удивительно, но водители и пассажиры всех автомобилей в ДТП не пострадали, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области.