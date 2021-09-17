Участок на выборах в Госдуму "заминировали" в Санкт-Петербурге

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге, об этом рассказал муниципальный депутат города Ломоносов, кандидат в депутаты Государственной Думы Максим Тихонов.

По его словам, ЧП случилось на участке №1992 в Пушкинском районе.

"Нас всех вывели, мы сейчас ожидаем собаку, здесь присутствует и скорая, и пожарные, и полиция, и должны приехать кинологи, чтобы проверить на наличие взрывчатых веществ, о чем было сказано в записке, которую нашла якобы в туалете якобы уборщица", - цитирует политика "Интерфакс".

Информированный источник подтвердил поступление сигнала о "минировании" по адресу Волхонское шоссе, 32, в поселке Александровская - в этом здании находится школа с избирательным участком №1992.