Газ с израильских месторождений пока не работает на благо граждан

Россия, Азербайджан, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Канада входят в число самых богатых полезными ископаемыми стран, которые учредили суверенные фонды благосостояния для распределения прибыли от природных ресурсов между своими гражданами. Такие фонды предназначены для следующих поколений, чтобы предотвратить чрезмерный рост местной валюты и направить доходы на поддержку экономического развития и расходы в таких областях, как образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

Как отмечает Al Monitor, Израиль учредил свой уставный фонд благосостояния 7 лет назад, но обещания о доходах в миллиарды шекелей пока не оправдались. Фонд даже не сформирован полностью из-за низкой прибыли газодобывающих компаний.

Эксплуатация морских газовых месторождений Средиземного моря началась в середине прошлого десятилетия, и, согласно оценкам за 2014 год, ожидалось, что выручка составит 260 млрд шекелей ($81 млрд). В прогнозе, правда, оговаривалось, что сумма будет зависеть от объемов добычи и мировых цен на газ.

Закон 2014 года, регулирующий добычу газа, предусматривает, что 57% налогов с прибыли от газа будут поступать в Израильский фонд благосостояния, который будет инвестировать в высокодоходные инструменты и направлять прибыль на экономические и социальные цели, определяемые правительством в годовом бюджете.

Согласно прогнозам Банка Израиля, к 2022 году доходы фонда должны были превысить 14 млрд шекелей ($4,4 млрд). Однако на этой неделе Шломо Филлип из налогового управления сообщил комитету по надзору за фондом благосостояния Кнессета, что на конец июня 2021 года налоговые поступления от прибыли энергетических компаний составили всего 741 млн шекелей ($231 млн). По оценке Филлипа, в следующем году сумма превысит отметку в миллиард шекелей и достигнет порогового значения для активации фонда.

Председатель комитета Мосси Раз заявил на заседании, что прогнозы о поступлении миллиардов шекелей в фонд благосостояния ошибочны и этот механизм следовало бы назвать фондом ”бедности”, а не ”благосостояния”. Он добавил, что до тех пор, пока в законодательство не будут внесены поправки, нет смысла создавать фонд, поскольку поступающие суммы незначительны.

Мосси Раз потребовал, чтобы прибыль газовой компании была изучена в ходе независимой проверки, а государство объяснило, почему оно согласилось на списание налогов на расходы энергетических компаний: ”Суммы маленькие и бесполезные, всего одна тысячная от государственного бюджета. Знай мы, что так будет, фонд бы не создавали. Необходимо изменить всю модель. Государство не может распределять природные ресурсы между компаниями, которые не полностью прозрачны”. В прошлом считалось, что природный газ представляет собой экологическую проблему, но создание фонда было поддержано по экономическим причинам. Теперь экономические выгоды выглядят незначительными. ”Вся модель была ошибкой, и нам придется полностью изменить ее, включая концепцию окружающей среды”, - полагает Мосси Раз.

Ади Брендер из исследовательского отдела Банка Израиля объяснил на заседании, что разрыв между прогнозами и фактическими доходами связан с расходами компаний на другие инвестиции в израильское газовое месторождение в акватории Средиземного моря Тамар и в дополнительный газопровод, а также списанием налогов. Уплата налогов компаниями была перенесена с 2018 года на середину 2020 года, а сумма уменьшена. Еще одна причина, возможно, самая важная, добавил Брендер, высокие цены на газ, на которых основывались прогнозы. С ростом конкуренции на рынке в последние годы средняя цена на газ снизилась, а вместе с ней и прибыль.

Заместитель главного экономиста Министерства финансов Лев Друкер был более оптимистичен, отчитываясь перед комиссией. Он заявил, что годовые доходы государства от продажи газа составили чуть более 3 млрд шекелей ($940 млн), а к 2029 году ожидается, что доходы фонда будут выше 5 млрд шекелей ($1,56 млрд).

С годами оценки прибыли корректировались, и в июле 2020 года налоговое управление сообщило, что прибыль газовых компаний достигнет 600-700 млн шекелей в месяц в течение пяти лет, а в фонде благосостояния накопится до $200 млрд шекелей ($62,4 млрд). В соответствующем отчете Кнессету говорилось, что к концу десятилетия фонд благосостояния накопит капитал в размере не менее 38 млрд ($12 млрд).

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху оценил прогноз по фонду на Facebook в прошлом году, отклонив критику со стороны экологов и общественных активистов за то, что он одобрил план добычи природного газа и использования его преимуществ для газовых магнатов. ”Я не сдался”, - написал он. Нетаньяху добавил, что газ, добываемый на израильских месторождениях, принесет десятки миллиардов шекелей в государственную казну на благо граждан Израиля.

Нетаньяху имел в виду споры по поводу налогообложения прибыли энергетических компаний, из-за которых начало добычи задерживается. После создания различных комитетов для изучения этого вопроса правительство решило повысить налоги на прибыль компаний в обмен на положение о ”стабильности”, согласно которому соответствующий закон останется в силе и не может быть изменен в течение определенного периода времени. Повышение налога было определено как налог на сверхприбыль, который будет взиматься только после того, как продажа газа позволит компаниям окупить свои первоначальные вложения. Компании Delek Drilling и Nobel Energy теперь обвиняются в злоупотреблении этим пунктом: они увеличивали свои расходы и тем самым ограничивали налоговые обязательства.

Фонд благосостояния должен был ответить на критику общественности по поводу графиков налоговых выплат, а также на утверждения о том, что Нетаньяху выполнял требования газовых магнатов и их мегакорпораций. Согласно ряду публикаций, эти компании, похоже, практикуют агрессивное налоговое планирование, чтобы компенсировать снижение цены на газ и уменьшить налоговые обязательства по своей прибыли. Компании также обжаловали размер налога, взимаемого с них государством, и задержали выплату.

Правительство начало продвигать поправку к законодательству, которая обяжет буровые компании сначала выплачивать деньги, требуемые государством, и только затем начинать судебное разбирательство по оспариванию этой суммы. Министр финансов Авигдор Либерман утверждает, что закон ускорит выплаты в фонд благосостояния.