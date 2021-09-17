В Netflix сделали заявление в ответ на иск Ноны Гаприндашвили

Стриминговый сервис Netflix прокомментировал иск пятикратной чемпионки мира, шахматистки из Грузии Ноны Гаприндашвили, обвинившей компанию в оскорблении и клевете и потребовавшей $5 млн за моральный ущерб.

"Netflix безусловно уважает госпожу Гаприндашвили и ее блестящую карьеру, но мы считаем, что это обвинение безосновательно, мы будем защищаться", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Иск связан с мини-сериалом Netflix "Ход королевы", в одном из эпизодов которого звучит неверная информация о достижениях грузинской шахматистки.

В частности, там утверждается, что Гаприндашвили никогда не соревновалась с шахматистом-мужчиной. Авторы иска напоминают, что в 1968 году, когда происходят события эпизода, Гаприндашвили уже играла с более чем 50 шахматистами мужского пола.

Кроме того, Netflix обвиняется в сознательной лжи, когда в сериале утверждается, что главная героиня добилась того, чего не смогла достичь ни одна женщина, в том числе и Нона Гаприндашвили.