После купания в море в Ларнаке умерла российская туристка

Сегодня в кипрской Ларнаке скоропостижно скончалась пожилая туристка из России, - сообщила полиция островного государства, не назвав имени умершей женщины.

По информации полицейских, 81-летняя россиянка потеряла сознание, когда выходила из морской воды на пляж в районе ресторана Gold Fish в приморском поселке Ороклини к северо-востоку от города Ларнака.

"Около 11:35 купающиеся в море люди обнаружили потерявшую сознание женщину примерно в 300 м от спасательной вышки. Спасатели вытащили ее из воды и стали оказывать на суше первую помощь, использовав дефибриллятор", - сообщили в полиции, передает ТАСС.

Усилия спасателей оказались тщетны: скорая оперативно доставила ее в больницу общего профиля в Ларнаке, где врачи "констатировали ее смерть".

Патологоанатомическое исследование будет проведено в ближайшие дни, - добавили в полиции Кипра.