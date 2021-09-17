"Газпром" ответил на претензии евродепутатов по газу

ПАО "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями, а также старается выполнить и дополнительные заявки по мере возможности. Таким образом прокомментировали в управлении информации компании сообщения, что группа депутатов Европарламента обвинила ее в создании дефицита газа в Европе и росте цен на "голубое топливо".

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", - цитирует сообщение компании "Интерфакс".

В холдинге уточнили, что с начала текущего года "Газпром" нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 млрд кубометров, поставки остаются на уровне, близком к историческому рекорду - 141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 17,4%, или 20,6 млрд кубометров.