Ольга Кабо стала Народной артисткой Чечни

Актриса Ольга Кабо удостоена звания "Народный артист Чеченской Республики", церемония награждения прошла в Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова, где артистка сыграла главную роль в спектакле "В горы за тобой".

"За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чечни и в связи с 90-летним юбилеем Чеченского государственного драматического театра почетное звание "Народный артист Чечни" присвоено актрисе театра и кино Кабо Ольге Игоревне", - говорится в сообщении пресс-службы театра, передает ИА "Грозный-информ".

Также почетное звание "Заслуженный артист Чечни" было присвоено актрисам национального театра Малкан Мажиевой и Айшат Индербиевой.

Вручение наград состоялось на праздничном мероприятии, приуроченном к 90-летию со дня основания театра. Во время награждения Ольга Кабо отметила, что Чеченский драмтеатр занял главное место в ее жизни.

"Чеченцы открыли для меня удивительный мир любви и созидания. Я оказалась волею судьбы в Грозном, полюбила этот город, как и всех жителей республики. Огромное спасибо за все. Большая честь для меня - выступать для вас на этой сцене и получить это звание", - отметила актриса.