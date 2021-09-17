Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики

Соглашение о проведении в Баку в 2023 году Международного конгресса астронавтики было подписано сегодня в Азербайджане. Такое сообщение распространила пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР.

В ведомстве состоялась встреча с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией Международной федерации астронавтики. На ней министр Рашад Набиев заявил, что независимый Азербайджан вошел в мировую космическую семью благодаря успешным спутниковым проектам, которые были реализованы по инициативе и под руководством президента Ильхама Алиева.

"Именно в результате этого такое важное мероприятие, как Международный конгресс астронавтики, возвращается в Баку спустя полвека", - было отмечено на встрече.

Участники мероприятия указали, что конгресс предоставит неоценимую возможность и соседним странам, в том числе тем, кто не являются членами федерации, активнее интегрироваться в мировую космическую отрасль.

Президент Федерации Паскаль Эренфройнд поблагодарила "Азеркосмос" за тесное сотрудничество.

"Я уверена, что Международный конгресс астронавтики в 2023 году ощутимо отразится на позиции Азербайджана на космической арене и даст стране импульс стать одной из движущих сил глобальной космической индустрии", - сказала она.

На встрече прошла официальная церемония подписания соглашения между "Азеркосмос" и Международной федерацией астронавтики о проведении Международного конгресса астронавтики в 2023 году в столице Азербайджана.

Напомним, Баку завоевал право провести Международный конгресс астронавтики на Генассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне в 2019 году, обойдя Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.