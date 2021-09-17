Ушел из жизни киноактер Шухрат Иргашев

На 77-м году ушел из жизни киноактер, народный артист Узбекской ССР Шухрат Иргашев, - сообщил сегодня кинорежиссер Улугбек Юлдашев.

"Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича", - написал Юлдашев в своем аккаунте в Facebook, передает РИА Новости.

Иргашев родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. В 1968 году закончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского, тогда же был зачислен в труппу Ташкентского русского драматического имени Максима Горького. Дебютировал в кино в 1966 году в фильме "Нежность" узбекского режиссера Эльера Ишмухамедова. В 1989 году был удостоен звания народный артист УзССР.

Иргашев снялся в более 100 фильмах советского и российского производства. Среди его последних работ роли в фильмах "Высоцкий. Спасибо, что живой", сериалы "На солнечной стороне улицы" и "Нюхач". Также в последние годы киноактер принимал участие в жюри ряда кинофестивалей в России.