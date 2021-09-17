Германский регулятор учтет мнение ЕК по сертификации Nord Stream 2 AG

Германское Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) примет во внимание мнение Еврокомиссии во время принятия окончательного решения о регистрации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора, рассказал представитель регулятора.

Ведомство рассматривает поступившую от Nord Stream 2 AG заявку с 8 сентября. В течение четырех месяцев оно должно представить проект решения и подать его в Еврокомиссию "для формирования позиции", только после этого оно может окончательно утверждать итоговое решение.

При этом у ЕК нет права вето, однако ее мнение в любом случае учитывается, указали в Bundesnetzagentur. "Федеральное сетевое агентство будет при вынесении финального решения, насколько это возможно, учитывать позицию Еврокомиссии", - цитирует представителя регулятора ТАСС.