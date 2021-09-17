Газовые цены в Европе закрепились выше $800

Цены на газ в Европе по итогам сегодняшних торгов сумели сегодня закрепиться на уровне чуть более $800 за тысячу кубометров после падения до $730 накануне, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса с поставкой в октябре на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов составила $803 за 1 тыс кубометров, передает ТАСС.

На торгах в среду газ дорожал на $150, несколько раз его цена побила исторический рекорд, дойдя на пике до почти $969 за 1 тыс кубометров.

В тот же день к закрытию торгов стоимость "голубого золота" упала до порядка $800 за 1 тысячу кубометров, накануне она ускорила падение до $730, но к закрытию торгов сумела частично отыграться и закрепилась на уровне $760.