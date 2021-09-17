Эмин показал новую лирическую песню о любви "Милая" (ВИДЕО)

Известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов, презентовавший на днях новый альбом, исполнил новую лирическую песню Евгения Трофимова "Милая", посвященную любви и разлуке.

Сам Эмин считает песню "Милая" очень атмосферной - полуакустика, лейтмотивы о любви и разлуке погружают слушателя в историю песни: "Спасибо автору за эту красоту. Надеюсь, эта песня вас тронет, как и меня", - написал Эмин в соцсетях, передает Sputnik Азербайджан.

На днях певец презентовал свой новый альбом LOVE IS, в который вошло 14 треков. Работа над проектом длилась 2,5 года. Восемь песен в альбоме написаны и спродюссированы Константином Нониковым, который более 12 лет работает с исполнителем и впервые написал тексты и музыку для его альбома.

Также над песнями работали Александр Лев Коновалов, Сергей Пархоменко, Александр Жвакин (Loc-Dog), Milos Raymond Rosas, Moritz Von Kraemer, Fraser Churchill, Дарья Кузнецова, Андрей Залужный, Татьяна Мелентьева и Александр Чемеров, - говорится в сообщении.