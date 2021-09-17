Украина экстрадировала в Грузию экс-главу Департамента военной полиции страны

Украинские власти экстрадировали на родину бывшего начальника Департамента военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава.

Недавно его доставили ​​из Киева в международный аэропорт Тбилиси, - передает Грузия Online.

Обвиняемый и осужденный по 10 уголовным делам в Грузии Мегис Кардава был арестован 1 ноября 2017 года на Украине, однако несмотря на то, что грузинская сторона требовала экстрадиции Кардава со дня его ареста, в 2018 году Мегису Кардава заменили содержание под экстрадицией на домашний арест, а несколько дней назад его снова перевели в тюрьму, - говорится в сообщении.