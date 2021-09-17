Иранский министр поблагодарил Лаврова за поддержку по ШОС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за поддержку вступления Тегерана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом он дипломат написал на своей странице в Twitter.

"В кулуарах саммита ШОС я побеседовал с Лавровым и поблагодарил его и (президента России - ред.) Владимира Путина за поддержу идеи вступления Ирана в ШОС", - цитирует главу МИД ИРИ ТАСС.

Напомним, сегодня участники саммита ШОС в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, подразумевающий начало приема Ирана в состав организации. До этого Владимир Путин на саммите ШОС подчеркнул, что Россия поддерживает присоединение Исламской Республики к ШОС.