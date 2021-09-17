Из-за долгов за газ целый дом в Ростове на лето остался без горячей воды - СМИ

В одном из многоквартирных домов Ростова-на-Дону люди с 20 мая живут без горячей воды, пишет Telegram-канал Don Mash.

Воду отключили из-за того, что некоторые из жильцов не платят за газ. В мае на двери дома № 70 по улице Московской появилось объявление о том, что среди жильцов появились должники по газу, общая сумма долга которых составляет 1 млн рублей, и если в ближайшее время должники не заплатят, им отключат газ. Отключили, но не газ, а воду, и не должникам, а всему дому, - предает "АиФ-Ростов".

Жильцы многострадального дома обратились в УК, но внятного ответа не получили. Впрочем, ростовчанам пообещали, что все исправят. Последний дедлайн был 6 сентября. Жильцы грешат на должников - ведь сразу после отключения воды исчезло и то самое объявление, – говорится в сообщении.