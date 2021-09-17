Сильные дожди уничтожили большую часть урожая в грузинском Хоби

Ливни нанесли серьезный ущерб селам муниципалитета Хоби (Самегрело-Земо Сванети) в Западной Грузии: под воду ушли первые этажи домов и сельскохозяйственные посадки, передают региональные СМИ.

В селах Чаладиди, Квалони и Ахалсопели залило первые этажи и подвалы в примерно десяти жилых домах, в результате пострадали мебель и бытовая техника.

По словам местных жителей, ливневая канализация не справилась с дождями, и большая часть урожая погибла, передает Sputnik Грузия.

На месте ЧС действуют представители муниципальных служб и спасатели, идет оценка ущерба.