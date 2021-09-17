После праздника в медресе с отравлением госпитализировали 30 человек

После праздника в одной из религиозных школ (медресе) Махачкалы врачи госпитализировали с признаками отравления 30 человек, в том числе детей, - сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"В больницу поступили 17 детей и 13 взрослых. Их госпитализировали после проведения мавлида в медресе по улице Североосетинская города Махачкалы", -говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

У всех пострадавших наблюдается общая слабость, тошнота, рвота и температура - до 38 градусов.

Роспотребнадзор Дагестана проводит проверку по факту отравления, устанавливается причина ЧП - исследуются пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи, Прокуратура республики также начала проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.