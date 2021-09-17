Ереванский суд не выпустил Кочаряна в Москву

Суд отказался давать разрешение на выезд за границу одному из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президенту Армении и лидера националистического блока "Айастан" Роберту Кочаряну, такое сообщение распространила пресс-служба блока.

Приглашение посетить Москву Кочарян получил примерно неделю назад. В аналогичных ситуациях ранее суд выпускал его, теперь же отказал.

В сообщении указано, что суд не предоставил никакого обоснования своего решения, передает Sputnik Армения.