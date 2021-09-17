Турция планирует получить первую энергию АЭС "Аккую" к маю 2023 года

Первый реактор АЭС "Аккую" заработает к маю 2023 года, - рассчитывают турецкие власти, сообщил сегодня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Строительство первого блока АЭС "Аккую", на которой работают 3 тыс российских и 10 тыс турецких инженеров, будет завершено к маю 2023 года. Нам видится в этом очень важный символ", - подчеркнул он в ходе выступления в Мерсине, где возводится первая в Турции атомная электростанция, передает ТАСС.

Напомним, в 2023 году Турецкая республика будет отмечать 100-летие со дня основания, и Анкаре очень важно запустить первый реактор именно к этой дате.