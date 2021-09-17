Талибы* уничтожили министерство по делам женщин в Афганистане

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, упразднило министерство по делам женщин. Об этом сообщают СМИ, фотографии изменившейся вывески на входе опубликованы в интернете.

По данным Khaama Press, вместо прежнего ведомства открыто новое - министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), пишет РИА Новости.

Ранее один из работников министерства по делам женщин сообщил, что талибы пускали на работу только сотрудников мужского пола, запретив женщинам входить в здание.