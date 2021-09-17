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Минздрав проверяет совместимость антигриппозных и антикоронавирусных вакцин

Минздрав проверяет совместимость антигриппозных и антикоронавирусных вакцин

В России стартовали доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, - заявил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных. По их результатам будет принято решение о дальнейших шагах", - рассказал Мурашко, передает РИА Новости.

Пока идут исследования, рекомендуемый интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа составляет один месяц, однако приоритет отдается антикоронавирусной вакцине.

"Рекомендуем в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, поскольку сегодня она наиболее опасна", - пояснил Мурашко.

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Вестник Кавказа

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