Главная » Новости

Миссия ООН задержится в Афганистане еще на полгода

Миссия ООН задержится в Афганистане еще на полгода

Миссия Организации объединенных наций (ООН) в Афганистане продлевается на полгода – такую резолюцию сегодня принял Совет Безопасности ООН.

Мандат миссии в основном остается прежним, однако в следующие полгода возможна его корректировка. Также в процессе обсуждения были смягчены ряд положений, требующие от запрещенного в России террористического движения "Талибан" обеспечения прав женщин и девушек. При этом в резолюцию не вошли положения, подчеркивающие необходимость борьбы с терроризмом, - передает ТАСС.

Россия проголосовала в поддержку резолюции.

880 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!