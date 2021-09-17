Миссия ООН задержится в Афганистане еще на полгода

Миссия Организации объединенных наций (ООН) в Афганистане продлевается на полгода – такую резолюцию сегодня принял Совет Безопасности ООН.

Мандат миссии в основном остается прежним, однако в следующие полгода возможна его корректировка. Также в процессе обсуждения были смягчены ряд положений, требующие от запрещенного в России террористического движения "Талибан" обеспечения прав женщин и девушек. При этом в резолюцию не вошли положения, подчеркивающие необходимость борьбы с терроризмом, - передает ТАСС.

Россия проголосовала в поддержку резолюции.