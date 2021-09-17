Два десятка учеников одной школы заболели коронавирусом в Кашкадарьинской области

Одну из школ Яккабагского района Кашкадарьинской области отправляют на удаленное обучение из-за вспышки коронавируса, такое сообщение распространило Управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области.

Как пишет Sputnik Узбекистан, инфекцию подхватили одновременно 20 детей, это учащиеся начальных и старших классов.

Теперь вся школа ушла на "удаленку". Когда планируется вернуть детей к очному обучению, не уточняется.