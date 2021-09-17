Власти Карачаево-Черкесии задержали экскурсовода на смертоносный ледник

Карачаево-черкесские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, организовавшего экскурсию на ледник Алибек в Домбае, где 14 сентября погибли две женщины, - сообщает Следственный комитет РФ.

"Подозреваемый, не имея прав на предоставление туруслуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья людей, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек", - полагает следствие, передает "Интерфакс".

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подозреваемый задержан, - добавили в Следственном комитете региона.

Напомним, 14 сентября на Домбае на горном хребте на высоте 2,2 тыс м обрушилась часть ледника, под обрушение попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, две туристки погибли.